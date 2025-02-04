Сюжет «Паразитов» воплотился в Китае, где женщина 7 лет тайно жила в подвале дома

История из фильма «Паразиты» нашла отражение в Китае, где женщина тайно проживала в чужом подвале целых семь лет. О подробностях сообщает портал South China Morning Post.

В китайской провинции Цзянсу, на востоке страны, мужчина с фамилией Ли купил дом за два миллиона юаней (280 тысяч долларов) в 2018 году. Ли и его семья были довольны покупкой из-за выгодного расположения и изысканного ремонта их нового жилища в центре города. Но однажды во время уборки хозяин наткнулся на неожиданную находку.

За потайной дверью, скрытой за лестницей, был проход в подвальное помещение. Оказалось, что оно было укомплектовано всеми удобствами, включая вентиляцию, освещение и даже бар. Мужчина связался с бывшей владелицей по имени Чжан и обвинил её в том, что она намеренно скрыла подвал во время продажи. Женщина заявила, что подвал не входил в договор купли-продажи и назвала его своим личным укрытием. Как она попадала туда, осталось загадкой.

Ли обратился в суд, который постановил, чтобы бывшая хозяйка компенсировала ущерб, а также признал право мужчины на владение подвалом.

Местные СМИ назвали ситуацию жуткой, сравнив её с сюжетом южнокорейского фильма «Паразиты», где семья также нелегально жила в подвале, работая под вымышленными именами.