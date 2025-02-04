Вспоминаем молитву или стихи: Психолог назвал действенный способ справиться с паническими атаками во время МРТ

Прохождение магнитно-резонансной томографии (МРТ) может вызывать панические атаки, особенно у людей с клаустрофобией. Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал Life.ru, как справиться с тревогой и сделать процедуру менее стрессовой.

Панические атаки во время МРТ — распространённая проблема, особенно у тех, кто проходит исследование впервые. По словам специалиста, они могут возникать из-за клаустрофобии, депрессии, гормональных нарушений или общего истощения организма. Однако существуют способы снизить тревожность и подготовиться к процедуре.

Есть у вас клаустрофобия или нет, снизить волнение перед процедурой можно, изучив, как именно она проходит. Зайдите на сайт лечебного учреждения и посмотрите инструкцию по подготовке к этому исследованию. Обратите внимание, что в кабинет МРТ нельзя приносить мобильные телефоны, а также любые металлические предметы. Понимание того, как работает аппарат МРТ, снизит тревожность. Станислав Самбурский Клинический психолог

МРТ занимает от 20 минут до часа, и всё это время нужно лежать неподвижно. Психолог советует использовать этот момент для медитации, дыхательных упражнений или повторения молитв и стихов. Также перед процедурой рентгенолаборант покажет вам тревожную кнопку или шнурок, которые можно использовать, если станет плохо.

Продумайте, чем займётесь во время исследования. Некоторые пациенты настолько расслабляются, что засыпают в аппарате. Психолог отмечает, что МРТ можно рассматривать как шанс побыть наедине с собой и дать себе передышку.

«Продумайте свой план, чем займётесь, пока будете находиться наедине с собой. Ложитесь на стол МРТ, зная, что в критической ситуации вы сможете дать знак, и процедуру прервут», — заключил Самбурский.