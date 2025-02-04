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4 февраля, 02:29

Минобороны предлагает изменить категории годности к службе для части болезней

Министерство обороны России предложило внести изменения в категории годности для призывников, которые становятся на воинский учёт или заключают контракт на военную службу. Это предложение включено в проект постановления Правительства России, размещенный на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

Как указано в документе, для лиц с диагнозом сифилис (первичный, вторичный и латентный с замедленной негативацией микрореакции преципитации) предлагают поменять категорию с «ограниченно годен» на «годен с незначительными ограничениями». Также планируют убрать пункт, который делал военнослужащих с поздним или врождённым сифилисом негодными для службы.

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Кроме того, Министерство предложило пересмотреть категории годности для граждан, страдающих шизофренией, невротическими расстройствами, гипертонией, а также имеющих посттравматические и послеоперационные дефекты черепа. Большая часть этих изменений будет касаться только контрактников.

Ранее правительство поддержало законопроект, ужесточающий ответственность за непредоставление в военкомат информации о смене места жительства на срок более 3 месяцев без регистрации по месту пребывания. Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Лия Мурадьян
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