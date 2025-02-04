В России упростят порядок вступления в наследство

С 5 февраля в России вступает в силу новый порядок выдачи свидетельств о праве на наследство, который изменит процесс оформления документов у нотариусов. Как сообщил РИА «Новости» юрист Александр Хаминский, теперь нотариусы обязаны запрашивать данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, чтобы подтвердить факт смерти наследодателя и наличие родственных связей.

При этом, если наследники предоставляют документы о смерти, выданные за границей с участием уполномоченных органов, дополнительная проверка не потребуется. По словам Хаминского, такие изменения помогут сократить количество судебных споров по наследственным делам и облегчат подтверждение родства.

Юрист также отметил, что новый порядок направлен на борьбу с мошенниками, которые могут пытаться оформить наследство по поддельным документам. Кроме того, нотариусы теперь смогут быстрее уведомлять родственников об открытии наследственного дела, что упростит процедуру вступления в права наследования.