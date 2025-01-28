Юрист рассказала Life.ru о судьбе цифрового наследства скандальной блогерши Миро, погибшей в США

Родные погибшей в США блогерши Лены Миро могут получить в наследство её аккаунты в соцсетях и опубликованный там контент, если смогут юридически оформить свои права. Об этом Life.ru рассказала основатель юридической компании «Деломант групп» Таисия Вепренцева.

28 января 2025 года стало известно о возбуждении наследственного дела после смерти блогера Лены Миро (Елены Владимировны Мироненко). Дело зарегистрировано нотариусом в Старом Осколе, родном городе блогера. Уход из жизни человека, оставившего значительное цифровое наследие, как в виде контента, так и в виде публичного образа, неизбежно порождает юридические вопросы, связанные с порядком наследования, правами наследников и судьбой аккаунтов в социальных сетях.

В рамках российского наследственного права основное значение имеет очерёдность наследников. К первой очереди относятся супруги, дети и родители умершего. Именно они первыми получают право на наследование имущества, включая как материальные активы, так и цифровые. Если наследники первой очереди отсутствуют или отказываются от своих прав, к наследству допускаются наследники второй очереди — братья, сёстры, бабушки и дедушки. Третья очередь и последующие получают права только при отсутствии претендентов из предыдущих очередей. Основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева

В случае Лены Миро наследственное дело может включать её страницы в социальных сетях, таких как «Живой журнал» и «ВКонтакте», объяснила юрист. Однако российское законодательство пока не даёт однозначного ответа на вопрос о правовом статусе аккаунтов в соцсетях. Аккаунты сами по себе не считаются объектами интеллектуальной собственности, поскольку они чаще трактуются как средство коммуникации. Тем не менее контент, размещённый на этих страницах (фотографии, статьи, видео, публикации), может быть признан результатом интеллектуальной деятельности, что делает его частью наследства.

Вепренцева отметила, что наследники могут претендовать на эти страницы, если они имеют материальную ценность, например за счёт популярности аккаунта или дохода от рекламы. Однако реализация этих прав на практике сталкивается с рядом трудностей. Часто доступ к страницам и возможность управлять ими напрямую зависит от политики платформы. Если наследники смогут доказать свою правоспособность и юридически оформить права на контент, то смогут публиковать новый материал, извлекать доходы от рекламы и даже монетизировать оставшееся цифровое наследие.

«Сложности могут возникнуть в ситуации, когда доступ к аккаунту не был передан до смерти владельца либо когда аккаунт защищён паролями и привязан к личным данным. В таких случаях наследникам приходится обращаться в суд или напрямую в администрацию соцсети. Например, некоторые платформы, такие как Facebook* и Instagram*, позволяют назначать «доверенных лиц» или мемориализировать страницы, но в России эти механизмы пока не получили широкого применения», — уточнила наша собеседница.

Наследование цифровых активов, как и в случае Лены Миро, требует детального подхода и возможного обращения в суд для защиты интересов наследников. Вопрос о том, может ли семья блогера действительно продолжить её деятельность в соцсетях или монетизировать страницы, остаётся открытым и во многом зависит от того, как будет распределено наследство и какова будет политика платформ, подытожила наша собеседница.