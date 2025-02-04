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Регион
4 февраля, 04:33

Япония отправит на Украину 30 военных грузовиков и вездеходов

Японские власти решили передать Украине очередную партию вездеходов и малых грузовиков, применяемых Силами самообороны страны. Министр обороны Гэн Накатани сообщил об этом журналистам.

«Мы надеемся, что они принесут Украине пользу»,цитирует его заявление портал GOO News.

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Накатани добавил, что всего Киеву передадут около 30 транспортных средств. При этом шесть малых грузовиков уже были отправлены на Украину 2 февраля.

Ранее член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки отметил, что Япония как единственное государство из «Группы семи», не поставляющее оружие Киеву, должна поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине. Судзуки выразил предположение, что премьер-министр обсудит эту тему с Трампом во время встречи в феврале.

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Shutterstock / FOTODOM / Spech

Лия Мурадьян
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