Япония отправит на Украину 30 военных грузовиков и вездеходов

Японские власти решили передать Украине очередную партию вездеходов и малых грузовиков, применяемых Силами самообороны страны. Министр обороны Гэн Накатани сообщил об этом журналистам.

«Мы надеемся, что они принесут Украине пользу», — цитирует его заявление портал GOO News.

Накатани добавил, что всего Киеву передадут около 30 транспортных средств. При этом шесть малых грузовиков уже были отправлены на Украину 2 февраля.