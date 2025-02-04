Мишень – Белгород: ВСУ стягивают войска к границе с Россией
Подполковник Иванников сообщил о подготовке ВСУ атаки на Белгородскую область
Украинская армия начала увеличивать численность своего состава на границе с Белгородской областью, что может говорить о подготовке атаки на Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал военнослужащих ВДВ «Архангел спецназа».
По сведениям десантников, численность 15-й и 58-й бригад ВСУ увеличилась на рубеже Басово — Гоптовка. Также наращиваются силы 228-й и 127-й бригад около посёлка Терновой и 104-й бригады севернее Харькова, которой уже привезли запасы горючего для военной техники. С учётом наращивая солдат и всех этих поставок есть вероятность атак на Белгородскую область.
«Возможно движение ВСУ в направлении вклинения наших подразделений на волчанском участке. А вообще тут недавно Зеленский поставил задачу командованию ВСУ любой ценой выбить российские войска с севера Харьковской области, куда в настоящее время активно перебрасываются резервы противника», — отмечает паблик.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник Олег Иванников заявил aif.ru, что для полноценной военной операции в Белгородской области у ВСУ недостаточно сил, но они могут совершить террористический набег с целью посеять панику.
«ВСУ действуют террористическими методами. И для улучшения переговорных позиций будут издеваться над местным населением», — объяснил офицер.
Ранее бывший советник Валерия Залужного заявил, что тот ещё в 2022 году планировал вторгнуться на Белгородскую область. На одном из совещаний он озвучил свои идеи. Тогда планировалось, что нападение на эту территорию может создать серьёзную угрозу для России. Блокирование Белгорода могло лишить ВС РФ всякой возможности бить по Харькову. Планы, впрочем, провалились.
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