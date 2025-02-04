Мишень – Белгород: ВСУ стягивают войска к границе с Россией

Украинская армия начала увеличивать численность своего состава на границе с Белгородской областью, что может говорить о подготовке атаки на Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал военнослужащих ВДВ «Архангел спецназа».

По сведениям десантников, численность 15-й и 58-й бригад ВСУ увеличилась на рубеже Басово — Гоптовка. Также наращиваются силы 228-й и 127-й бригад около посёлка Терновой и 104-й бригады севернее Харькова, которой уже привезли запасы горючего для военной техники. С учётом наращивая солдат и всех этих поставок есть вероятность атак на Белгородскую область.

«Возможно движение ВСУ в направлении вклинения наших подразделений на волчанском участке. А вообще тут недавно Зеленский поставил задачу командованию ВСУ любой ценой выбить российские войска с севера Харьковской области, куда в настоящее время активно перебрасываются резервы противника», — отмечает паблик.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник Олег Иванников заявил aif.ru, что для полноценной военной операции в Белгородской области у ВСУ недостаточно сил, но они могут совершить террористический набег с целью посеять панику.

«ВСУ действуют террористическими методами. И для улучшения переговорных позиций будут издеваться над местным населением», — объяснил офицер.