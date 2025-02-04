Макан vs Вивальди: Скрипача Большого театра избили в караоке фанаты кальянного рэпа

Скрипач Большого Театра Рустам Салейманов стал участником драки в московском караоке. Он сделал замечание людям из соседней кабинки по поводу музыки. Об этом сообщает Mash.

Драка в караоке. Видео © Telegram / Mash

Рустам Салейманов вместе со своими друзьями снизошёл из Большого театра в это «музыкальное чистилище», чтобы хоть на день отвлечься от сонат, пьес, этюдов и прочей благородной музыки. Однако его тонкий слух постоянно раздражали странные звуки из соседней кабинки, мешая ему насладиться отдыхом.

Музыкант направился в соседнюю дверь, чтобы выяснить, что за мракобесие там у них происходит. Ему отворили любители кальянного рэпа, от которых скрипач потребовал немедленно прекратить включать эти «звуки преисподней», но воззвания Салейманова не смогли излечить тех, кто уже вкусил запретный плод. Фундаментальный конфликт вкусов вновь вспыхнул ярким пламенем.

В итоге между «оркестром Вивальди» и «бандой Макана» завязалась драка. На видео, кстати, она проходит весьма культурно — никаких грязных приёмчиков, только греко-римский стиль. Разрешить их разногласия затем приехали «музыкальные критики» в погонах.