Пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Новосибирской области

Смертельное ДТП с двумя легковушками произошло в Новосибирской области – около села Усть-Тарка на дороге в сторону Татарска столкнулись автомобили «Mazda 3» и ВАЗ-2107. В результате аварии погибли пять человек. Ещё трое получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Предварительно установлено, что около 12:00 на 6 километре автодороги, между населёнными пунктами Усть-Тарка и Богословка произошло столкновение автомобилей «Мазда» и «Ваз». В результате ДТП 5 человек погибло и 3 пострадало», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Пострадавших уже передали медикам. Прокуратура также начала проверку по факту аварии. На место происшествия выехал прокурор района.