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Регион
4 февраля, 07:30

Пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Новосибирской области

Место смертельного ДТП в Усть-Таркском районе. Фото © МЧС России по Новосибирской области

Место смертельного ДТП в Усть-Таркском районе. Фото © МЧС России по Новосибирской области

Смертельное ДТП с двумя легковушками произошло в Новосибирской области – около села Усть-Тарка на дороге в сторону Татарска столкнулись автомобили «Mazda 3» и ВАЗ-2107. В результате аварии погибли пять человек. Ещё трое получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Предварительно установлено, что около 12:00 на 6 километре автодороги, между населёнными пунктами Усть-Тарка и Богословка произошло столкновение автомобилей «Мазда» и «Ваз». В результате ДТП 5 человек погибло и 3 пострадало», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Пострадавших уже передали медикам. Прокуратура также начала проверку по факту аварии. На место происшествия выехал прокурор района.

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Ранее Life.ru рассказал о крупной аварии под Тюменью. В результате ДТП трагически погибла семья с двумя детьми. Выжить смогла только одна девочка, но она потеряла родителей и двух сестёр. Авария произошла в районе Каменки, где столкнулись три автомобиля. Согласно предварительным данным, одна из машин выехала на встречную полосу.

Наталья Афонина
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