Названа неожиданная причина частых простуд, не связанная с иммунитетом

Частые простуды могут возникать не только из-за переохлаждения организма и ослабленного иммунитета. Как оказалось, одной из причин проблем со здоровьем может быть неправильный прикус. Об этом заявила врач-ортодонт Виктория Радько.

Она объяснила, что дыхание носом — это естественный процесс, который фильтрует, нагревает и увлажняет воздух перед тем, как он попадёт в лёгкие. Если нос забит, то человек дышит через рот, что не обеспечивает нужной фильтрации воздуха и приводит к попаданию инфекций внутрь. Также возможности нормально дышать носом нет у людей с неправильным прикусом.

«Нарушения прикуса и анатомические особенности челюсти часто ведут к сужению носовых ходов, что создает препятствия для нормального носового дыхания. В таких случаях человек вынужден компенсировать этот процесс ротовым дыханием», — сказала Радько в беседе с «Вечерней Москвой».

Она добавила, что в последствие у человека может появиться гайморит, поскольку из-за сужения носовых ходов создаются условия для застоя слизи в пазухах. Поэтому исправление прикуса не только поможет улучшить улыбку, но и избавит от постоянных простуд, заключила ортодонт.