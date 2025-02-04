Названа неожиданная причина частых простуд, не связанная с иммунитетом
Врач Радько: Гайморит может возникать из-за неправильного прикуса
Частые простуды могут возникать не только из-за переохлаждения организма и ослабленного иммунитета. Как оказалось, одной из причин проблем со здоровьем может быть неправильный прикус. Об этом заявила врач-ортодонт Виктория Радько.
Она объяснила, что дыхание носом — это естественный процесс, который фильтрует, нагревает и увлажняет воздух перед тем, как он попадёт в лёгкие. Если нос забит, то человек дышит через рот, что не обеспечивает нужной фильтрации воздуха и приводит к попаданию инфекций внутрь. Также возможности нормально дышать носом нет у людей с неправильным прикусом.
«Нарушения прикуса и анатомические особенности челюсти часто ведут к сужению носовых ходов, что создает препятствия для нормального носового дыхания. В таких случаях человек вынужден компенсировать этот процесс ротовым дыханием», — сказала Радько в беседе с «Вечерней Москвой».
Она добавила, что в последствие у человека может появиться гайморит, поскольку из-за сужения носовых ходов создаются условия для застоя слизи в пазухах. Поэтому исправление прикуса не только поможет улучшить улыбку, но и избавит от постоянных простуд, заключила ортодонт.
Ранее врач также предупредила россиян о других неприятных последствиях неправильного прикуса. По её словам, проблемы с зубами может спровоцировать головные боли и нарушения сна, из-за чего возникает усталость и упадок сил. Кроме того, из-за неправильного прикуса у человека меняется дикция и черты лица.