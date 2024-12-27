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27 декабря, 14:27

Ортодонт предупредила об опасных последствиях неправильного прикуса

Ортодонт Радько: Неправильный прикус может спровоцировать головные боли

Нарушение прикуса может иметь серьёзные последствия, выходящие за рамки проблем с зубами, предупредила руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра Виктория Радько. По её словам, данный недуг может спровоцировать головные боли, нарушения сна и даже изменения в чертах лица.

Специалист отметила, что существует тесная связь между расстройствами прикуса и заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Неправильное положение челюстей может негативно сказаться на работе жевательного аппарата, что приводит к избыточной нагрузке на суставы и мышцы. Изменение нормального положения челюсти усугубляет дисфункцию ВНЧС, и среди симптомов, которые выделила медик, можно отметить затруднённое открытие рта, щелчки в суставе и неприятные ощущения в области челюсти при жевании.

Износ зубов, вызванный неправильным прикусом, может оказывать значительное влияние на внешность. Укороченные зубы снижают высоту нижней трети лица, что может привести к образованию или усилению носогубных складок. Кроме того, дисфункция прикуса может способствовать появлению второго подбородка. Неправильный прикус также может негативно сказаться на дикции и качестве сна, что, в свою очередь, может вызывать утреннюю усталость и упадок сил.

«Коррекция прикуса помогает нормализовать дыхание во время сна. В результате пациент чувствует себя более отдохнувшим, улучшается настроение и концентрация внимания», — подчеркнула собеседница портала «Страсти».

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pixabay / Elbo

Борис Эльфанд
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