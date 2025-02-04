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Регион
4 февраля, 08:30

Школьник напал с ножом на одноклассника в Екатеринбурге

Школьник напал с ножом на одноклассника в гимназии в Екатеринбурге. Как пишет SHOT, один мальчик набросился на другого и ранил его в спину.

Школьник напал с ножом на одноклассника в гимназии в Екатеринбурге. Видео © SHOT

По предварительным данным, накануне школьники поругались из-за оскорблений в адрес семьи одного из них, и сегодня он пришёл на уроки с ножом.

Сейчас на месте дежурят экстренные службы. Пострадавшего везут в больницу.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/rootstock

Александра Вишнякова
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