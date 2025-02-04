Школьник напал с ножом на одноклассника в Екатеринбурге

Школьник напал с ножом на одноклассника в гимназии в Екатеринбурге. Как пишет SHOT, один мальчик набросился на другого и ранил его в спину.

Школьник напал с ножом на одноклассника в гимназии в Екатеринбурге. Видео © SHOT

По предварительным данным, накануне школьники поругались из-за оскорблений в адрес семьи одного из них, и сегодня он пришёл на уроки с ножом.