Родителям объяснили, как помочь школьникам, страдающим от синдрома третьей четверти

В третьей четверти зачастую нужно помочь школьнику сохранить настрой на учёбу, предупредила родителей психосоматолог Екатерина Тур. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она отметила, что одноимённой синдром — это не выдумка, а реальная эмоциональная проблема, имеющая соматические симптомы.

Согласно статистике, с синдромом третьей четверти сталкивается каждый третий школьник. Распознать недуг можно по ряду симптомов, среди которых эксперт выделила усталость, нарушения сна и концентрации, снижение мотивации, раздражительность, импульсивность. А при высоких нагрузках возможно и истощение.

Если при этом ребёнок отказывается идти в школу, то с ним нужно поговорить и предложить выход, например, разрешить выбрать один день в месяце, когда он может не посещать занятия. Если наследник отказывается от секций, то родители должны его поддержать, уверена специалист.