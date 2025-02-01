Родителям объяснили, как помочь школьникам, страдающим от синдрома третьей четверти
Психосоматолог Тур: В третьей четверти нужно помочь школьнику сохранить настрой
В третьей четверти зачастую нужно помочь школьнику сохранить настрой на учёбу, предупредила родителей психосоматолог Екатерина Тур. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она отметила, что одноимённой синдром — это не выдумка, а реальная эмоциональная проблема, имеющая соматические симптомы.
Согласно статистике, с синдромом третьей четверти сталкивается каждый третий школьник. Распознать недуг можно по ряду симптомов, среди которых эксперт выделила усталость, нарушения сна и концентрации, снижение мотивации, раздражительность, импульсивность. А при высоких нагрузках возможно и истощение.
Если при этом ребёнок отказывается идти в школу, то с ним нужно поговорить и предложить выход, например, разрешить выбрать один день в месяце, когда он может не посещать занятия. Если наследник отказывается от секций, то родители должны его поддержать, уверена специалист.
«Если его заставлять, дальше будет отторжение, ненависть, будет еще больше снижаться мотивация. Мы должны предоставлять свободу выбора и поддерживать интерес», — заключила Тур.