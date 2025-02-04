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Регион
4 февраля, 09:06

Более 5 тыс. участников зарегистрировались на конкурсе социальных архитекторов

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Количество участников на конкурсе социальных архитекторов превысило пять тысяч человек. На утро, 4 февраля организаторы зарегистрировали 5 175 заявок, о чём и поспешили сообщить редакции Life.ru.

Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, отметил, что такой высокий интерес к конкурсу говорит о его значимости.

«В начале подобных мероприятий мы всегда наблюдаем резкий рост регистраций. В этом случае мы также зафиксировали пик активности сразу после открытия регистрации. Однако и после этого темпы подачи заявок остались на высоком уровне. Мы объясняем людям, что такое социальная архитектура, и многим нужно время, чтобы понять суть нового проекта. Как только это понимание приходит, они заходят на сайт и подают заявки», – подчеркнул Алиев.

Конкурс социальных архитекторов организован по поручению президента Владимира Путина и является частью обширной инициативы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантливых людей.

Регистрация участников продлится до 12:00 (мск) 11 февраля 2025 года. Узнать условия участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте социальныеархитекторы.рф.

Заканчивается приём заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив
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Ранее свыше тысячи проектов из 86 регионов стали победителями 13-го конкурса ПФКИ. Общая сумма запрашиваемых средств превысила 40 миллиардов рублей. Из всех претендентов были отобраны 1016 проектов, которые получат суммарно 5,7 миллиарда рублей.

Марина Фещенко
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