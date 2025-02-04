В Кремле оценили опасения Запада из-за «новой Ялты»

Для выстраивания архитектуры будущего миропорядка России предстоит провести ещё много обсуждений с другими державами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рассуждения западных СМИ о «новой Ялтинской конференции» с участием лидера России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина.

«Мир меняется. Конечно, в мире появляется всё больше центров силы. И в экономическом плане, и в военном, и в плане обеспечения безопасности. Мир становится многополярным, и отдельно взятые полюсы уже не в состоянии обеспечивать безопасность и стабильность в мире», — сказал Песков на брифинге.

По словам Пескова, на такой фактор как многополярность нужно ориентироваться, а не игнорировать его. Представитель Кремля добавил, что необходимо провести ещё много обсуждений по будущей конфигурации мировых дел.