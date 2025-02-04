В Кремле оценили опасения Запада из-за «новой Ялты»
Песков: Для архитектуры будущего мира предстоит ещё многое сделать
Для выстраивания архитектуры будущего миропорядка России предстоит провести ещё много обсуждений с другими державами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рассуждения западных СМИ о «новой Ялтинской конференции» с участием лидера России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина.
«Мир меняется. Конечно, в мире появляется всё больше центров силы. И в экономическом плане, и в военном, и в плане обеспечения безопасности. Мир становится многополярным, и отдельно взятые полюсы уже не в состоянии обеспечивать безопасность и стабильность в мире», — сказал Песков на брифинге.
По словам Пескова, на такой фактор как многополярность нужно ориентироваться, а не игнорировать его. Представитель Кремля добавил, что необходимо провести ещё много обсуждений по будущей конфигурации мировых дел.
Напомним, ранее обозреватель Bloomberg Андреас Клут выразил свои опасения относительно возможных переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также председателем КНР Си Цзиньпином. Он указывает на то, что эти встречи могут напоминать Ялтинскую конференцию 1945 года.
Life.ru