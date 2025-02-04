«Взаимность неизбежна»: Песков ответил Польше, алчущей российской дипсобственности
Песков: РФ даст зеркальный ответ на попытки Польши отобрать её дипсобственность
В случае, если руководство Польши предпримет попытку присвоить объекты дипломатической собственности России, Москва даст зеркальный ответ. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова российского посла в Польше Сергея Андреева о том, что Варшава хочет забрать ещё несколько объектов недвижимости РФ.
«Что касается Польши, то, естественно, мы будем принимать все возможные меры. В самой Польше эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно же, меры взаимности здесь неизбежны в случае, если какие-то действия будут предприниматься польской стороной», — предупредил спикер Кремля.
Напомним, сегодня утром посол РФ в польской столице Сергей Андреев сообщил, что власти республики планируют присвоить несколько объектов российской недвижимости. По его словам, Варшава не признаёт права России по владению сразу несколькими такими объектами, но что сами поляки собираются с ними делать — пока неясно.
Life.ru