«Взаимность неизбежна»: Песков ответил Польше, алчущей российской дипсобственности

В случае, если руководство Польши предпримет попытку присвоить объекты дипломатической собственности России, Москва даст зеркальный ответ. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова российского посла в Польше Сергея Андреева о том, что Варшава хочет забрать ещё несколько объектов недвижимости РФ.

«Что касается Польши, то, естественно, мы будем принимать все возможные меры. В самой Польше эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно же, меры взаимности здесь неизбежны в случае, если какие-то действия будут предприниматься польской стороной», — предупредил спикер Кремля.