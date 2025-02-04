Увеличение военных расходов ЕС негативно отразится на каждом европейце и введёт европейскую экономику в предкризисное состояние. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Увеличение оборонных расходов уже вводит европейскую экономику в очень серьёзную зону дискомфорта. Понятно, что дальнейшее повышение расходов весьма и весьма негативно будет сказываться и приведёт к дальнейшему ухудшению экономики в Европе, это скажется на каждом европейце», — отметил представитель Кремля.