Песков: Увеличение военных расходов ЕС негативно отразится на каждом европейце
Увеличение военных расходов ЕС негативно отразится на каждом европейце и введёт европейскую экономику в предкризисное состояние. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Увеличение оборонных расходов уже вводит европейскую экономику в очень серьёзную зону дискомфорта. Понятно, что дальнейшее повышение расходов весьма и весьма негативно будет сказываться и приведёт к дальнейшему ухудшению экономики в Европе, это скажется на каждом европейце», — отметил представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал увеличить расходы всех стран НАТО на оборону до 5% от ВВП. Генсек альянса Марк Рютте идею поддержал, заявив, что всем нужно начать тратить на оружие «намного, намного больше, чем 2%» от ВВП.
Life.ru