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Регион
4 февраля, 09:40

Песков: Увеличение военных расходов ЕС негативно отразится на каждом европейце

Увеличение военных расходов ЕС негативно отразится на каждом европейце и введёт европейскую экономику в предкризисное состояние. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Увеличение оборонных расходов уже вводит европейскую экономику в очень серьёзную зону дискомфорта. Понятно, что дальнейшее повышение расходов весьма и весьма негативно будет сказываться и приведёт к дальнейшему ухудшению экономики в Европе, это скажется на каждом европейце», — отметил представитель Кремля.

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Ранее президент США Дональд Трамп призвал увеличить расходы всех стран НАТО на оборону до 5% от ВВП. Генсек альянса Марк Рютте идею поддержал, заявив, что всем нужно начать тратить на оружие «намного, намного больше, чем 2%» от ВВП.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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