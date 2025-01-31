Бундестаг одобрил резолюцию о выделении €3 млрд Украине

Депутаты Бундестага приняли резолюцию Свободной демократической партии Германии (СвДП), где содержится призыв к немецкому правительству прояснить вопрос о выделении Украине дополнительной помощи в размере до трёх миллиардов евро (306 млрд рублей). Об этом сообщается на сайте парламента.

Указанный документ поддержали консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и СвДП. Политические партии «Альтернатива для Германии», «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» и левые не поддержали резолюцию. Также были и те, кто воздержались от голосования. В их числе — депутаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и «Зелёные».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что финансированию дополнительной помощи Киеву препятствует дефицит при составлении федерального бюджета на 2025 год. По словам политика, его сумма оценивается в 26 миллиардов евро, хотя министр финансов Йорг Кукис назвал другу сумму — 16 миллиардов евро.