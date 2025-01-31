Бундестаг одобрил резолюцию о выделении €3 млрд Украине
Бундестаг проголосовал за предложение СвДП о помощи Киеву в размере €3 млрд
Депутаты Бундестага приняли резолюцию Свободной демократической партии Германии (СвДП), где содержится призыв к немецкому правительству прояснить вопрос о выделении Украине дополнительной помощи в размере до трёх миллиардов евро (306 млрд рублей). Об этом сообщается на сайте парламента.
Указанный документ поддержали консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и СвДП. Политические партии «Альтернатива для Германии», «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» и левые не поддержали резолюцию. Также были и те, кто воздержались от голосования. В их числе — депутаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и «Зелёные».
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что финансированию дополнительной помощи Киеву препятствует дефицит при составлении федерального бюджета на 2025 год. По словам политика, его сумма оценивается в 26 миллиардов евро, хотя министр финансов Йорг Кукис назвал другу сумму — 16 миллиардов евро.
«Парламент призывает федеральное правительство срочно направить в бюджетный комитет бундестага докладную записку в связи с дополнительными расходами в €3 млрд, чтобы обеспечить дальнейшие меры по поддержке Украины», — говорится в тексте резолюции.
Напомним, ранее Олаф Шольц воспрепятствовал выделению Украине нового военного пакета на сумму €3 млрд. По одной из версий, решение основано нежеланием ставить следующее правительство перед фактом трат. Бюджет 2025 года предусматривает около €4 млрд для продолжения поставок. В Кремле отметили, что замечают разногласия на Западе из-за оказания помощи Киеву.
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