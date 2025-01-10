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10 января, 09:49

Кремль прокомментировал внезапную блокировку Шольцем нового пакета помощи Украине

Песков: В Кремле замечают разногласия на Западе из-за оказания помощи Киеву

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Россия отмечает наличие разногласий в подходах западных стран к оказанию помощи Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца заблокировать новый пакет поддержки для Киева. По его словам, в Кремле внимательно следят за этой ситуацией.

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«Мы наблюдаем за ростом противоречий и появлением множества разногласий относительно перспектив, форм и эффективности дальнейшей помощи», — отметил Песков.

Ранее Шольц воспрепятствовал выделению Киеву нового военного пакета на сумму €3 млрд. По одной из версий, решение основано нежеланием ставить следующее правительство перед фактом трат. Бюджет 2025 года предусматривает около €4 млрд для продолжения поставок.

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Марина Фещенко
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