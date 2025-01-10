Кремль прокомментировал внезапную блокировку Шольцем нового пакета помощи Украине

Россия отмечает наличие разногласий в подходах западных стран к оказанию помощи Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца заблокировать новый пакет поддержки для Киева. По его словам, в Кремле внимательно следят за этой ситуацией.

«Мы наблюдаем за ростом противоречий и появлением множества разногласий относительно перспектив, форм и эффективности дальнейшей помощи», — отметил Песков.