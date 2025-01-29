В Германии начались дискуссии о переброске военных Бундесвера на Украину

Депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Андрей Хунко открыл дискуссию по отправке европейских миротворцев на Украину с целью поддержания гипотетического перемирия с Россией. Официальный парламентский запрос политик направил правительству ФРГ, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».