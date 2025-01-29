В Германии начались дискуссии о переброске военных Бундесвера на Украину
Член бундестага Хунко заговорил об отправке европейских миротворцев на Украину
Депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Андрей Хунко открыл дискуссию по отправке европейских миротворцев на Украину с целью поддержания гипотетического перемирия с Россией. Официальный парламентский запрос политик направил правительству ФРГ, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».
Хунко в своём обращении интересуется, допускает ли федеральное правительство переброску в Незалежную солдат Вооружённых сил Германии.
«В какой степени федеральное правительство считает отправку так называемых европейских «миротворцев» на Украину подходящей для обеспечения или поддержания возможного прекращения огня, и рассматривает ли оно участие Бундесвера в такой зарубежной операции?» — вопрошает депутат в документе.
19 декабря Владимир Зеленский рассказывал, что обсуждал с президентом Франции Макроном возможность размещения иностранных войск на территории Украины. Вот только в Кремле неоднократно указывали, что этот сценарий возможен лишь при согласии России, которая настаивает на проведении хотя бы первого этапа переговоров о мире до подобных рассуждений.
Midjourney / Life.ru