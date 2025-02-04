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Регион
4 февраля, 09:53

Российская группировка «Юг» разгромила 6 бригад ВСУ и отряд Иностранного легиона

Российские войска разгромили сразу семь бригад ВСУ, в том числе созданные из наёмников, сообщили в Минобороны РФ. Боевые действия проходила вблизи Дылеевки, Константиновки, Зеленовки, Ивано-Дарьевки, Орехово-Василевки, Янтарного, Часова Яра и Дачного в ДНР.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, формированию иностранного легиона и двух бригад теробороны», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что за сутки ВСУ потеряли до 260 военных в зоне ответственности Южной группировки, а также лишились бронемашины, четырёх автомобилей, четырёх орудий полевой артиллерии, в том числе зарубежного производства. И, наконец, российские военные нанесли мощный удар по двум складам с оружием ВСУ и по трём вражеским станциям РЭБ.

ВСУ массово забирают своих солдат из Часова Яра после прорыва российских мотострелков
ВСУ массово забирают своих солдат из Часова Яра после прорыва российских мотострелков

Ранее сообщалось, что российские военные готовят сюрприз для ВСУ на Днепропетровском (западном) и Краматорском (северном) направлениях, которые окажутся доступны после взятия Покровска (Красноармейска). В этих условиях ВС РФ смогут образовать огромный «котёл» для врага на площади 1200 км — от Покровска до Часова Яра.

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ТАСС / Александр Полегенько

Татьяна Миссуми
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