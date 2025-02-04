Российские войска разгромили сразу семь бригад ВСУ, в том числе созданные из наёмников, сообщили в Минобороны РФ. Боевые действия проходила вблизи Дылеевки, Константиновки, Зеленовки, Ивано-Дарьевки, Орехово-Василевки, Янтарного, Часова Яра и Дачного в ДНР.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, формированию иностранного легиона и двух бригад теробороны», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что за сутки ВСУ потеряли до 260 военных в зоне ответственности Южной группировки, а также лишились бронемашины, четырёх автомобилей, четырёх орудий полевой артиллерии, в том числе зарубежного производства. И, наконец, российские военные нанесли мощный удар по двум складам с оружием ВСУ и по трём вражеским станциям РЭБ.