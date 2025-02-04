«Настоящий кошмар»: В США разнесли Маска за работу на посту главы DOGE

Деятельность американского предпринимателя Илона Маска на должности руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в администрации главы Штатов Дональда Трампа стала настоящим кошмаром. Об этом пишет Politico, ссылаясь на заявление представителя Electronic Privacy Information Center Алана Батлера, который видит в действиях Маска небывалую угрозу для сохранности финансовой информации.