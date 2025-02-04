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4 февраля, 10:10

«Настоящий кошмар»: В США разнесли Маска за работу на посту главы DOGE

Politico: Юристы сочли по-настоящему кошмарной работу Маска на посту главы DOGE

Деятельность американского предпринимателя Илона Маска на должности руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в администрации главы Штатов Дональда Трампа стала настоящим кошмаром. Об этом пишет Politico, ссылаясь на заявление представителя Electronic Privacy Information Center Алана Батлера, который видит в действиях Маска небывалую угрозу для сохранности финансовой информации.

«Масштабы здесь беспрецедентны с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации. Это настоящий кошмар», приводит издание заявление Батлера.

Эксперты в области права и безопасности особенно встревожены решением Маска взять под собственный контроль центральную платёжную базу данных Министерства финансов США. Это уже повлекло иск от двух крупных профсоюзов федеральных служащих.

Илон Маск объявил войну USAID: Удаление аккаунта и шокирующие разоблачения
Илон Маск объявил войну USAID: Удаление аккаунта и шокирующие разоблачения

Ранее Илон Маск назвал американское агентство по оказанию помощи за рубежом USAID преступной организацией, которую необходимо закрыть. По словам основателя SpaceX, ведомство стало «змеиным гнездом», приютившим радикально левых марксистов, ненавидящих Штаты. Также Маск утверждает, что USAID использовало деньги американских налогоплательщиков для финансирования биологического оружия, в частности CoViD-19.

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Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Юрий Лысенко
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