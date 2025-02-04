Уже 57 тысяч солдат «армии вторжения» Зеленского нашли свою погибель на курской земле
ВСУ за сутки потеряли до 345 военных в Курской области, за всё время – 57 330
Украинская армия потеряла за сутки до 345 солдат, два танка, 27 бронемашин и ЗРК от системы ПВО «Тунгуска» во время боёв в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. При этом потери ВСУ за весь период военных действий в курском приграничье превысили 57 тысяч бойцов.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 57330 военнослужащих, 331 танк, 244 боевые машины пехоты, 192 бронетранспортёра, 1708 ББМ, 1798 автомобилей, 406 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США», — уточнили в ведомстве.
Также украинские военнослужащие лишились 17 пусковых установок ЗРК, 8 транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пяти РЛС ПВО, 33 единиц инженерной и другой техники.
Ранее сообщалось, что расчёт ударных FPV-дронов войсковой группировки «Север» уничтожил разведывательную группу из четырех украинских военнослужащих, входящих в состав 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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