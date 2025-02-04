Уже 57 тысяч солдат «‎армии вторжения» Зеленского нашли свою погибель на курской земле

Украинская армия потеряла за сутки до 345 солдат, два танка, 27 бронемашин и ЗРК от системы ПВО «Тунгуска» во время боёв в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. При этом потери ВСУ за весь период военных действий в курском приграничье превысили 57 тысяч бойцов.