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Регион
4 февраля, 12:40

Россиянин вернул в библиотеку книгу, взятую более века назад

В Екатеринбурге в библиотеку вернули книгу, взятую 106 лет назад

В библиотеку имени Белинского в Екатеринбурге местный житель сдал книгу, которую взяли почитать 106 лет назад. Об этом сообщили сотрудники учреждения в уральской столице в своей группе «ВКонтакте».

Книгу вернули в библиотеку спустя 106 лет. Фото © VK / Библиотека им. В. Г. Белинского (Екатеринбург)

Книгу вернули в библиотеку спустя 106 лет. Фото © VK / Библиотека им. В. Г. Белинского (Екатеринбург)

«Житель Екатеринбурга 30 января сего года принёс в нашу библиотеку нашу же книгу, которую взяли на абонемент в 1919 году», — рассказали в библиотеке.

Посетитель рассказал историю бумажного издания. Оказалось, что книгу «Внимание и интерес при обучении» взяли в июле 1919 года на месяц, но вскоре после этого власть в городе установила Красная армия. По неизвестным причинам экземпляр так и не сдали в библиотеку.

Работники учреждения сообщили, что уникальную, а главное хорошо сохранившуюся, книгу запишут в фонд библиотеки, а после передадут в отдел редких книг. Екатеринбуржцу, который вернул «путешественницу» домой спустя век, выразили благодарность.

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Обложка ©

Freepik

Ольга Сливченко
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