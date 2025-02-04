«Три отеля на 1400 номеров»: Путин заслушал доклад о возведении курорта «Завидово» на Волге
Тверской губернатор доложил Путину о темпах строительства курорта «Завидово»
Президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Тверской области Игоря Рудени о темпах строительства курортного комплекса «Завидово», рассказали в пресс-службе Кремля. Глава региона показал проекты строящихся отелей: двух четырёхзвёздочных и одного трёхзвёздочного.
Владимир Путин и Игорь Руденя. Видео © Telegram / Кремль. Новости
По словам Рудени, номерной фонд гостиниц составит 1400 номеров, что позволит принимать большое количество туристов. Названия комплексам дадут традиционно русские. Так, один из отелей назовут «Рябина». Предполагается, что это будет целая гостиничная сеть, в том числе в Сочи и на Дальнем Востоке. Также на территории «Завидово» возведут два крупных центра отдыха.
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Telegram / Кремль. Новости