Экс-генсек НАТО Столтенберг устроился на новую работу

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг вернётся в правительство страны. Теперь политик будет возглавлять Министерство финансов Норвегии. Об этом заявил глава правительства скандинавского государства Йонас Гар Стёре, который является давним соратником Столтенберга.

Премьер-министр во время трансляции объявил состав нового кабинета министров страны, назначенного после распада коалиционного правительства социал-демократов и центристов. На прошлой неделе их союз перестал существовать из-за позиции последних, партия которых была не согласна с энергетической политикой единомышленников и с их планами сближения с Евросоюзом.

Столтенберг назвал назначение большой честью.

«Для меня большая честь получить приглашение помочь моей стране в это критическое время. После тщательного рассмотрения текущих вызовов, с которыми мы сталкиваемся, я решил принять просьбу премьер-министра Стёре стать его министром финансов», — заявил политик во время трансляции.