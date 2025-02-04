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4 февраля, 11:39

Экс-генсек НАТО Столтенберг устроился на новую работу

Йенс Столтенберг стал главой Министерства финансов Норвегии

Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг вернётся в правительство страны. Теперь политик будет возглавлять Министерство финансов Норвегии. Об этом заявил глава правительства скандинавского государства Йонас Гар Стёре, который является давним соратником Столтенберга.

Премьер-министр во время трансляции объявил состав нового кабинета министров страны, назначенного после распада коалиционного правительства социал-демократов и центристов. На прошлой неделе их союз перестал существовать из-за позиции последних, партия которых была не согласна с энергетической политикой единомышленников и с их планами сближения с Евросоюзом.

Столтенберг назвал назначение большой честью.

«Для меня большая честь получить приглашение помочь моей стране в это критическое время. После тщательного рассмотрения текущих вызовов, с которыми мы сталкиваемся, я решил принять просьбу премьер-министра Стёре стать его министром финансов», — заявил политик во время трансляции.

Йенсу Столтенбергу 65 лет. На посту министра финансов он сменил Трюгве Слагсвольда Ведума. В 1996-1997 годах Столтенберг уже возглавлял это министерство. Также он был министром промышленности и энергетики Норвегии (1993-1996), премьер-министром страны (2000-2001 и 2005-2013) и генсеком НАТО (2014-2024). Его полномочия во главе Североатлантического альянса истекли 1 октября. Новым генеральным секретарём военно-политического блока стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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Ольга Сливченко
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