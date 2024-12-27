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26 декабря, 22:34

Столтенберг возглавил таинственный Бильдербергский клуб

Экс-генсек НАТО Столтенберг стал председателем Бильдербергского клуба

Председателем Бильдербергского клуба назначен бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Daily Mail. Издание связывает это событие с приближающейся инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

Как отмечается в материале, Столтенберг был приглашён в клуб благодаря своему опыту в области трансатлантической политики.

«Основанный в 1954 году, Бильдербергский клуб давно привлекает внимание своими тайными встречами в фешенебельных отелях на альпийских курортах, где участники обсуждают международные отношения, экономику и безопасность», — пишет издание.

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Напомним, Йенс Столтенберг занимал должность генсека НАТО с 1 октября 2014 года по 1 октября 2024 года. Он был первым норвежцем на этом посту. Его преемником стал уроженец Нидерландов Марк Рютте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Анатолий Цейко
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