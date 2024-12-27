Столтенберг возглавил таинственный Бильдербергский клуб

Как отмечается в материале, Столтенберг был приглашён в клуб благодаря своему опыту в области трансатлантической политики.

«Основанный в 1954 году, Бильдербергский клуб давно привлекает внимание своими тайными встречами в фешенебельных отелях на альпийских курортах, где участники обсуждают международные отношения, экономику и безопасность», — пишет издание.