В Москве набирает популярность услуга «бабушка на час» и «дедушка на час»

Московские родители, которым не с кем оставить ребёнка, чтобы провести время вдвоём или отлучиться по делам, могут воспользоваться новой услугой. Теперь на дом можно вызывать не просто нянь, а бабушек и дедушек на час, пишет kp.ru.

По словам основательницы сервиса «Бабушка на час» Наталии Линьковой, это абсолютно безопасная услуга. Родители могут не волноваться за то, с кем оставляют своих детей, поскольку все няни проходят отбор и проверку, в том числе общаются с клиническим психологом. Потенциальных сотрудников проверяют на судимое прошлое и наличие кредитов. В результате до работы с детьми допускаются только чистые на руку и порядочные люди.

Изначально проект задумывался как научное исследование. Линькова хотела изучить, как общение с детьми влияет на когнитивные возможности людей старшего поколения: внимание, память и логику. Исследование показало хорошие результаты, поэтому его решили внедрить в жизнь обычных людей.

«Сейчас проект вышел за пределы научных исследований, более того, к нему присоединились люди абсолютно разных возрастов — некоторым нашим «бабушкам» и «дедушкам на час» по 18 лет. И почти все выпускники наших курсов работают по профессии», — отметила Линькова.

Стоит отметить, что год от года спрос на нянь действительно растёт. Им доверяют даже грудничков. Опытные няни могут получать от 70 тысяч рублей в неделю.