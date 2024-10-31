В России предложили сертифицировать нянь
Депутат Самылин предложил ввести специальное обучение и сертификацию для нянь
Госпрограмму по подготовке и сертификации нянь предложили создать в России, чтобы родители оставляли детей проверенными специалистами из госреестра. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Новых людей» Ярослав Самылин.
По данным SHOT, парламентарий обратился в правительство с просьбой ввести специальное обучение для нянь, в рамках которого их научат успокаивать малыша и помогать ему разобраться в эмоциях без криков и ругани.
Самылин предложил ввести госпрограмму по подготовке и сертификации нянь и создать специальный госреестр, куда будут вносить данные сиделок после прохождения курсов. И уже из госреестра родители смогут выбрать подходящего по их требованиям кандидата, чтобы не переживать за качество услуг и отношение к малышу.
Напомним, что в октябре произошло два несчастных случая с детьми, которые находились под присмотром нянь. В первом случае малыш погиб из-за ушиба головного мозга и перелома свода черепа, во втором — двухлетнюю девочку придавило шкафом в туалете.