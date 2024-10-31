В России предложили сертифицировать нянь

Госпрограмму по подготовке и сертификации нянь предложили создать в России, чтобы родители оставляли детей проверенными специалистами из госреестра. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Новых людей» Ярослав Самылин.

По данным SHOT, парламентарий обратился в правительство с просьбой ввести специальное обучение для нянь, в рамках которого их научат успокаивать малыша и помогать ему разобраться в эмоциях без криков и ругани.

Самылин предложил ввести госпрограмму по подготовке и сертификации нянь и создать специальный госреестр, куда будут вносить данные сиделок после прохождения курсов. И уже из госреестра родители смогут выбрать подходящего по их требованиям кандидата, чтобы не переживать за качество услуг и отношение к малышу.