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31 октября, 08:13

В России предложили сертифицировать нянь

Депутат Самылин предложил ввести специальное обучение и сертификацию для нянь

Госпрограмму по подготовке и сертификации нянь предложили создать в России, чтобы родители оставляли детей проверенными специалистами из госреестра. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Новых людей» Ярослав Самылин.

По данным SHOT, парламентарий обратился в правительство с просьбой ввести специальное обучение для нянь, в рамках которого их научат успокаивать малыша и помогать ему разобраться в эмоциях без криков и ругани.

Самылин предложил ввести госпрограмму по подготовке и сертификации нянь и создать специальный госреестр, куда будут вносить данные сиделок после прохождения курсов. И уже из госреестра родители смогут выбрать подходящего по их требованиям кандидата, чтобы не переживать за качество услуг и отношение к малышу.

В Москве подорожали няни
В Москве подорожали няни

Напомним, что в октябре произошло два несчастных случая с детьми, которые находились под присмотром нянь. В первом случае малыш погиб из-за ушиба головного мозга и перелома свода черепа, во втором — двухлетнюю девочку придавило шкафом в туалете.

Обложка ©

freepik.com

Александра Вишнякова
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