Пять веков тюрьмы: Американца приговорили к фантастическому сроку за организацию собачьих боёв

Жителя округа Полдинг в американском штате Джорджия приговорили к 475 годам тюрьмы за организацию собачьих боёв и жестокое обращение с животными. Об этом говорится в публикации на странице офиса окружной прокуратуры в социальной сети.

Максимальный тюремный срок — 475 лет — получил 57-летний житель Джорджии Винсент Лемарк Баррелл. Суд признал его виновным по 103 пунктам: 93 из них за собачьи бои и 10 — за жесткое обращение с животными. Заседание завершилось 30 января, суд присяжных длился четыре дня.

Дело американские правоохранители возбудили после того, как поступила жалоба от водителя сервиса Amazon, который был встревожен условиями содержания животных на участке обвиняемого. По его словам, собаки были скованы между собой, но при этом лишены возможности добраться друг до друга. Такое методы применяют, чтобы развивать у животных агрессию.

8 ноября 2022 года окружной шериф и маршал явились к Барреллу с ордером на обыск. У него на территории находились 107 собак, большая часть из них была привязана к тяжёлым лесозаготовкам во дворе. У животных не было доступа к еде и воде, а большая часть из них весила значительно меньше нормы. Также у подозреваемого нашли предметы, которые используются для подготовки к собачьим боям: служащую в роли приманки курицу, беговую дорожку, стойку для размножения, палку для разжатия челюстей во время боя, а также документы, указывавшие на связь собак Баррелла с другими собачьими боями и договоры на продажу животных.

Ветеринар осмотрел собак в тот же день и подтвердил у них наличие высыпаний на шее от ошейника и шрамов, характерных для собачьих боёв. У части животных были удалены зубы. Собаки были арестованы в соответствии с ордером на арест и переданы под опеку окружного приюта для животных. Позже их забрала спасательная организация.