«‎Вы приехали!» Чёртова дюжина украинцев пыталась сбежать в Венгрию в «‎троянском коне»

В Закарпатской области Украины 13 мужчин попытались выехать за границу в кузове КамАЗа. Они забрались в тайник, оборудованный под слоем песка, сообщает украинская госпогранслужба.

«Чёртова дюжина» совсем немного не добралась до границы с Венгрией, прежде чем «троянского коня‎» остановили силовики. За такой творческий побег они отдали по 8-10 тыс. баксов. Также был задержан водитель и два его сообщника. В их отношении возбуждено уголовное дело.