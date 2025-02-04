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4 февраля, 12:23

«‎Вы приехали!» Чёртова дюжина украинцев пыталась сбежать в Венгрию в «‎троянском коне»

13 мужчин пытались сбежать с Украины в прицепе грузовика под слоем песка

В Закарпатской области Украины 13 мужчин попытались выехать за границу в кузове КамАЗа. Они забрались в тайник, оборудованный под слоем песка, сообщает украинская госпогранслужба.

Украинцы попытались сбежать из страны. Видео © Госпонгранслужба Украины

«Чёртова дюжина» совсем немного не добралась до границы с Венгрией, прежде чем «троянского коня‎» остановили силовики. За такой творческий побег они отдали по 8-10 тыс. баксов. Также был задержан водитель и два его сообщника. В их отношении возбуждено уголовное дело.

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Ещё один нетривиальный способ побега продемонстрировали два уклониста в декабре. Украинцы попытались покинуть страну под видом траурного кортежа с телом погибшего солдата ВСУ. Такое представление стоило им 18 тысяч долларов.

Обложка ©

Госпогранслужба Украины

Владимир Озеров
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