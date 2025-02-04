«Вы приехали!» Чёртова дюжина украинцев пыталась сбежать в Венгрию в «троянском коне»
13 мужчин пытались сбежать с Украины в прицепе грузовика под слоем песка
В Закарпатской области Украины 13 мужчин попытались выехать за границу в кузове КамАЗа. Они забрались в тайник, оборудованный под слоем песка, сообщает украинская госпогранслужба.
Украинцы попытались сбежать из страны. Видео © Госпонгранслужба Украины
«Чёртова дюжина» совсем немного не добралась до границы с Венгрией, прежде чем «троянского коня» остановили силовики. За такой творческий побег они отдали по 8-10 тыс. баксов. Также был задержан водитель и два его сообщника. В их отношении возбуждено уголовное дело.
Ещё один нетривиальный способ побега продемонстрировали два уклониста в декабре. Украинцы попытались покинуть страну под видом траурного кортежа с телом погибшего солдата ВСУ. Такое представление стоило им 18 тысяч долларов.
Госпогранслужба Украины