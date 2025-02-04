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Регион
4 февраля, 13:21

«Потерял много энергии»: Стало известно о состоянии 80-летнего Шрёдера

Адвокат Шрёдера заявил, что экс-канцлер перестал быть жизнерадостным человеком

Герхард Шрёдер. Обложка © ТАСС / АР

Герхард Шрёдер. Обложка © ТАСС / АР

Адвокат экс-канцлер Германии Герхарда Шрёдера Ханс-Петер Хубер признался, что политик давно уже потерял жизнерадостность и мучается выгоранием на фоне длящегося годами тяжёлого стресса. Об этом юрист рассказал газете «Известия».

«Он уже не тот жизнерадостный человек, каким был раньше. И у него есть то, что обычно бывает при выгорании. Он потерял много энергии, способность концентрироваться и помнить», — поделился Хубер.

Он добавил, что проблемы со здоровьем были выявлены у Шрёдера, когда его пригласили в следственные органы ФРГ для дачи показаний. Политик понял, что не может этого сделать и у него началось ухудшение состояния, продолжил адвокат. Врачи подтвердили опасения Шрёдера, сейчас экс-канцлеру требуется постоянный покой, он продолжает оставаться под медицинским наблюдением.

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Как сообщалось, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер госпитализирован из-за эмоционального выгорания. 80-летний политик страдает «типичным синдромом выгорания с признаками глубокого истощения и острой нехватки энергии», также у него наблюдаются расстройство сна, трудности с концентрацией внимания и памятью.

Татьяна Миссуми
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