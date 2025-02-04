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4 февраля, 09:13

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер попал в больницу из-за выгорания

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Обложка © ТАСС / ЕРА / MAX SLOVENCIK

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Обложка © ТАСС / ЕРА / MAX SLOVENCIK

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер госпитализирован из-за эмоционального выгорания. Как пишет агентство DPA, 80-летний политик страдает «типичным синдромом выгорания с признаками глубокого истощения и острой нехватки энергии», также у него наблюдаются расстройство сна, трудности с концентрацией внимания и памятью.

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Герхарду Шрёдеру 80 лет. Он занимал пост канцлера в 1998—2005 годах. После досрочных выборов в бундестаг 2005 году его на посту сменила Ангела Меркель. В последнее время политик подвергался нападкам из-за своей позиции по России и хороших отношений с Владимиром Путиным. Например, Шрёдер заявлял, что его дружба с президентом РФ могла бы помочь в урегулировании конфликта на Украине. Также экс-канцлер ФРГ призывал верящих в победу над Россией вспомнить историю.

Александра Вишнякова
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