Экс-канцлер ФРГ Шрёдер призвал верящих в победу над Россией вспомнить историю
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил о необходимости переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине и призвал тех, кто верит в возможность военной победы над Москвой, обратиться к урокам истории. Об этом сообщает газета Welt.
Он напомнил, что все попытки победить Россию — от Наполеона до Гитлера — заканчивались неудачей. Шрёдер подчеркнул, что окончание конфликта возможно только через переговоры и достижение компромиссов.
«Мы, немцы, должны вести себя особенно осторожно и конструктивно, в свете истории Второй мировой войны и преступлений, совершённых во имя Германии», — заявил бывший канцлер ФРГ.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин продолжит помогать Украине поставками вооружения столько, сколько потребуется. В частности, Германия отправит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000.
wikimedia / Olaf Kosinsky