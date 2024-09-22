Экс-канцлер ФРГ Шрёдер призвал верящих в победу над Россией вспомнить историю

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил о необходимости переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине и призвал тех, кто верит в возможность военной победы над Москвой, обратиться к урокам истории. Об этом сообщает газета Welt.

Он напомнил, что все попытки победить Россию — от Наполеона до Гитлера — заканчивались неудачей. Шрёдер подчеркнул, что окончание конфликта возможно только через переговоры и достижение компромиссов.