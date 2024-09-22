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22 сентября, 02:43

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер призвал верящих в победу над Россией вспомнить историю

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил о необходимости переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине и призвал тех, кто верит в возможность военной победы над Москвой, обратиться к урокам истории. Об этом сообщает газета Welt.

Он напомнил, что все попытки победить Россию — от Наполеона до Гитлера — заканчивались неудачей. Шрёдер подчеркнул, что окончание конфликта возможно только через переговоры и достижение компромиссов.

«Мы, немцы, должны вести себя особенно осторожно и конструктивно, в свете истории Второй мировой войны и преступлений, совершённых во имя Германии», — заявил бывший канцлер ФРГ.

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Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин продолжит помогать Украине поставками вооружения столько, сколько потребуется. В частности, Германия отправит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000.

Обложка ©

wikimedia / Olaf Kosinsky

Артём Гапоненко
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