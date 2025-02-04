Россия не должна уподобляться тем, кто сейчас пытается отменить всю русскую культуру — это было бы большой глупостью. Об этом в беседе с Life.ru заявила депутат Госдумы Нина Останина, комментируя инициативу ввести стандарты для костюмов аниматоров, чтобы дети видели традиционные русские образы. Парламентарий напомнила о таком Карлсоне — замечательном герое совсем не русской сказки.

«Мне кажется, это большая глупость. Как на Западе сейчас отменяют нашу русскую культуру, литературу, музыку, так и нам не стоит уподобляться тем, кто пытается запретить всё русское. Классика, мировая классика, складывается из всего лучшего, что появляется в России, европейских и восточных странах. Глупо, очень глупо, повторюсь, уподобляться тем, кто отменяет русскую культуру. Зачем же нам идти по их пути?» — задалась вопросом депутат.

Парламентарий считает, что дети должны знать и русские сказки, и лучшие произведения, на которых воспитываются подрастающие поколоения в других странах. Это позволяет сравнивать, чем отличаются наши русские герои от зарубежных, что всегда интересно.

Ну и что, что кого-то зовут Чиполлино, и он герой итальянских сказок? Неужели только из-за этого его нужно отменять? Пусть наши дети растут, окружённые знаниями лучшей мировой детской литературы и культуры. От этого они станут только образованнее. Мы не хотим воевать. Русские никогда ни с кем не хотели воевать — это не наше. Пусть будущие поколения воспитываются в духе любви и уважения, как всегда было свойственно нашей русской литературе и культуре. — Нина Останина, депутат Госдумы