Звезда сериала «Постучись в мою дверь в Москве» раскрыла секрет похудения на 12 кг

Актриса Юлия Серина, прославившаяся благодаря сериалам «Ольга» и российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь в Москве», поделилась секретом своего похудения. Сыгравшая полненькую подругу главной героини артистка рассказала Леди Mail, что сбросила 12 кг.

По словам знаменитости, она худела с помощью проверенного годами способа, а именно спорта и правильного питания. Звезда занимается в зале с тренером, ходит в бассейн, а в своём рационе отдаёт предпочтение белку и овощам.

«Мне повезло: я не люблю сладкое и, когда пришло время ради похудения от него отказаться, сделала это без труда. А вот не есть хинкали и лаваши — это да, это для меня сложно», — призналась актриса.