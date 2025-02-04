Звезда сериала «Постучись в мою дверь в Москве» раскрыла секрет похудения на 12 кг
Актриса Юлия Серина: Спорт и правильное питание помогли похудеть на 12 кг
Юлия Серина. Обложка © «Постучись в мою дверь в Москве» (с 2024) / Kinopoisk
Актриса Юлия Серина, прославившаяся благодаря сериалам «Ольга» и российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь в Москве», поделилась секретом своего похудения. Сыгравшая полненькую подругу главной героини артистка рассказала Леди Mail, что сбросила 12 кг.
По словам знаменитости, она худела с помощью проверенного годами способа, а именно спорта и правильного питания. Звезда занимается в зале с тренером, ходит в бассейн, а в своём рационе отдаёт предпочтение белку и овощам.
«Мне повезло: я не люблю сладкое и, когда пришло время ради похудения от него отказаться, сделала это без труда. А вот не есть хинкали и лаваши — это да, это для меня сложно», — призналась актриса.
Ранее Life.ru рассказывал о Светлане Ходченковой, которой удалось сбросить 20 кг за три месяца. Актриса ничего себе не колола и не пила слабительные. В интервью звезда признавалась, что старается правильно питаться и занимается спортом. В её расписании есть пилатес, йога, кардио и силовые тренировки. Также большое значение блондинка уделяет своему психическому состоянию.