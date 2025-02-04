Шестиклассник ударил учителя в лицо в гимназии в Усолье-Сибирском
В Усолье-Сибирском ученик шестого класса напал на учительницу с кулаками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Иркутской области.
Шестиклассник напал на учительницу в иркутской гимназии. Обложка © VK / Полиция Иркутской области
Согласно предварительным данным, 4 февраля 12-летний мальчик подрался с одноклассником. Учительница решила отвести нарушителя к директору, однако по пути в коридоре школы подросток напал и на неё.
Личности всех участников конфликта установили. Ученика доставили в отделение полиции, сейчас с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Известно, что подросток уже состоит на учёте. СК начал процессуальную проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Прокуратура также инициировала проверку.
Ранее Life.ru рассказывал, что в гимназии в Екатеринбурге школьник напал на своего одноклассника с ножом. По предварительным сведениям, конфликт между ними возник накануне из-за оскорблений, связанных с семьей одного из ребят. Пострадавшего госпитализировали, а с нападавшим работают правоохранительные органы.
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