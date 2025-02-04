Шестиклассник ударил учителя в лицо в гимназии в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском ученик шестого класса напал на учительницу с кулаками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Иркутской области.

Шестиклассник напал на учительницу в иркутской гимназии. Обложка © VK / Полиция Иркутской области

Согласно предварительным данным, 4 февраля 12-летний мальчик подрался с одноклассником. Учительница решила отвести нарушителя к директору, однако по пути в коридоре школы подросток напал и на неё.

Личности всех участников конфликта установили. Ученика доставили в отделение полиции, сейчас с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Известно, что подросток уже состоит на учёте. СК начал процессуальную проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Прокуратура также инициировала проверку.