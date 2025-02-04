На Филиппинах родился поросёнок-мутант без рыла, но с человеческим плачем

На Филиппинах появился на свет поросёнок с ужасающими аномалиями: у него отсутствуют рыло глаза. Познакомиться с мутантом поближе, а в частности, увидеть фото и видео с ним, можно на сайте Jam Press, но зрелище настолько шокирующее, что мы вам не советуем.

Первым человеком, который встретился с химерой, стал фермер Альфредо Кардинас-младший. Мутант стал четвёртым поросёнком в помёте из восьми, в то время как остальные братья и сёстры были совершенно здоровыми.

Кардинас-младший выложил кадры с этим необычным детёнышем, на котором видно, что с его деформированной головы свисает странный кожный нарост. У поросенка есть уши, но они завернуты назад. В какой-то момент он издал звук, который, по словам владельца, напоминал плач человеческого младенца и сильно его испугал.

Поросёнок-мутант прожил всего четыре часа. Некоторые предположили, что аномалия могла возникнуть из-за скрещивания свиньи с другим животным, возможно, даже с человеком. Однако местный ветеринар Кристин Хоуп Деджадена опровергла эту версию.