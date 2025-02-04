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4 февраля, 14:50

В День борьбы с раком страховщики назвали самый распространённый вид онкологии в РФ

«Росгосстрах»: Больше всего обращений по онкополисам в РФ связаны с раком груди

Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siam.pukkato

Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siam.pukkato

В России с 2020 по 2024 годы самое большое количество обращений по страховым полисам от онкологических недугов связаны с раком молочной железы. Об этом говорится в пресс-релизе «Росгосстраха», поступившем в распоряжение Life.ru.

«Ко Всемирному дню борьбы против рака страховая компания «Росгосстрах» представила данные об онкологических диагнозах, зафиксированных у её клиентов по онкострахованию в период с 2020 по 2024 год. По информации страховщика, наибольшее количество обращений по полисам страхования от онкологических заболеваний связано с раком молочной железы, который остаётся лидером среди всех видов злокачественных опухолей», — сообщили в «Росгосстрахе».

Также по статистике 98% пациентов с онкологией решили лечить заболевание в России, и только оставшиеся 2% предпочли медицинскую помощь за рубежом. А самым дорогостоящим случаем лечения в период с 2020 по 2024 годы оказалось лечение рака молочной железы, куда вошла химиотерапия и инструментальная диагностика — в сумме на 9 миллионов рублей.

Всемирный день борьбы против рака — памятная дата, провозглашённая «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями» (UICC). Отмечается ежегодно 4 февраля. Цель международного дня — повышение осведомлённости о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.

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Ранее аналитический центр опубликовал результаты исследования, показавшие, что каждый десятый россиянин думает, будто онкологическим заболеванием можно заразиться, как простудой. В то же время свыше половины респондентов убеждены, что никогда не заболеют раком.

Андрей Горяничев
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