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4 февраля, 15:10

Депутаты Рады установили новый антирекорд по прогулам

Геращенко: На 13-ю сессию Рады зарегистрировались минимальное число депутатов

На 13-ю сессию Верховной рады зарегистрировалось самое маленькое количество депутатов в истории. Украинский парламент впервые в истории собирается на столько сессий в рамках одного созыва, рассказала в своих соцсетях член Рады Ирина Геращенко.

«Зарегистрировалось рекордно низкое число депутатов — 226», — говорится в заявлении.

На такие показатели также отреагировал депутат Верховной Рады Украины Александр Федиенко. В своих соцсетях он отметил, что до настоящего времени парламент не проводил более 12 сессий в рамках одного созыва. Законодатель также предложил зафиксировать информацию о текущих событиях в книге рекордов Украины.

Официально парламент Украины включает 450 депутатов, однако после изменения власти в 2014 году фактическое их число уменьшилось. В 2019 году в Раду было избрано 424 депутата, но в настоящее время в работе участвует лишь 401 парламентарий.

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Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Наталья Афонина
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