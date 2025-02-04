В Рунете просят дать «Оскар» актрисе из вирусного видео, рухнувшей со стула

Пользователи соцсетей просят дать «Оскар» актрисе Лане Долевой, которая во время проб рухнула со стула. Этот эпичный момент сама артистка выложила в Интернет, и теперь его активно репостят, пишет 360.ru.

Актриса Лана Долева. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lana_do_

В интервью Лана призналась, что записывала видео ещё 25 декабря 2023 года. Ранее она уже выкладывала его у себя в рилсах, но тогда ролик не имел такого успеха.

«Я его снимала 25 декабря позапрошлого года. А сейчас просто второй раз выставила. Хотела стать медийной — вот пожалуйста», — со смехом рассказала актриса.

Она поделилась, что пробовалась на роль матери главной героини в одном из сериалов. Эту работу она не получила, вероятнее всего, не подошла по типажу. Однако слава на артистку всё равно обрушилась. Благодаря падению со стула её теперь узнают на улице.