Стало известно, откуда взялся мем «Карась дуреет от этой прикормки»

С конца 2024 года россияне активно выкладывают в соцсети фотографии своей любимой еды с подписями «Я дурею от этой прикормки». Или делятся снимками корма для питомцев, сопровождая их соответствующими надписями. Всё это является отсылкой к мему «Карась дуреет от этой прикормки».

Однако мало кто знает, что завирусившийся совсем недавно мем был запущен ещё в 2020 году рыбаками, которые вели авторский канал на YouTube. Ролики с аналогичными названиями можно найти по всей Сети. И на самом деле в данной фразе не содержится юмора, однако забавное сочетание слов зацепило пользователей.