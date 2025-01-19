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Регион
19 января, 13:15

Стало известно, откуда взялся мем «Карась дуреет от этой прикормки»

«ВМ»: Мем «Карась дуреет от этой прикормки» запустили рыбаки в 2020 году

С конца 2024 года россияне активно выкладывают в соцсети фотографии своей любимой еды с подписями «Я дурею от этой прикормки». Или делятся снимками корма для питомцев, сопровождая их соответствующими надписями. Всё это является отсылкой к мему «Карась дуреет от этой прикормки».

Однако мало кто знает, что завирусившийся совсем недавно мем был запущен ещё в 2020 году рыбаками, которые вели авторский канал на YouTube. Ролики с аналогичными названиями можно найти по всей Сети. И на самом деле в данной фразе не содержится юмора, однако забавное сочетание слов зацепило пользователей.

«Коснулся мем и уже известных сюжетов книг и фильмов: теперь пользователи Сети считают, что в повести «Муму» Ивана Тургенева Герасим утопил свою собачку, потому что «карась дуреет от этой прикормки», а в вампирской саге «Сумерки» вампир Эдвард «дурел от другой прикормки» — Беллы», — пишет «Вечерняя Москва».

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Ранее Life.ru перечислил 8 лучших мемов, которые подарил нам 2024 год. Кстати, в конце минувшего года украинская «Би-би-си» не поняла юмора и выкатила огромную статью об опасности оливье. А в этом году стало известно, что герой мема «плохо-плохо, неважно» оставил попытки найти любовь и ударился в дальнобойщики.

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freepik

Борис Эльфанд
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