Стало известно, откуда взялся мем «Карась дуреет от этой прикормки»
«ВМ»: Мем «Карась дуреет от этой прикормки» запустили рыбаки в 2020 году
С конца 2024 года россияне активно выкладывают в соцсети фотографии своей любимой еды с подписями «Я дурею от этой прикормки». Или делятся снимками корма для питомцев, сопровождая их соответствующими надписями. Всё это является отсылкой к мему «Карась дуреет от этой прикормки».
Однако мало кто знает, что завирусившийся совсем недавно мем был запущен ещё в 2020 году рыбаками, которые вели авторский канал на YouTube. Ролики с аналогичными названиями можно найти по всей Сети. И на самом деле в данной фразе не содержится юмора, однако забавное сочетание слов зацепило пользователей.
«Коснулся мем и уже известных сюжетов книг и фильмов: теперь пользователи Сети считают, что в повести «Муму» Ивана Тургенева Герасим утопил свою собачку, потому что «карась дуреет от этой прикормки», а в вампирской саге «Сумерки» вампир Эдвард «дурел от другой прикормки» — Беллы», — пишет «Вечерняя Москва».
Ранее Life.ru перечислил 8 лучших мемов, которые подарил нам 2024 год. Кстати, в конце минувшего года украинская «Би-би-си» не поняла юмора и выкатила огромную статью об опасности оливье. А в этом году стало известно, что герой мема «плохо-плохо, неважно» оставил попытки найти любовь и ударился в дальнобойщики.