Золото побило новый рекорд по стоимости

Цены на золото на спотовом рынке вновь установили исторический максимум из-за неопределённости во внешнеэкономической политике США. В процессе торгов стоимость металла достигала $2836,72 за унцию.

Фьючерсы на поставку в феврале на бирже Comex увеличились на 0,2%, составив $2841 за унцию. С начала года цена драгметалла возросла на 7,6%.