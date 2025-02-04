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Регион
4 февраля, 15:01

Золото побило новый рекорд по стоимости

Стоимость золота на спотовом рынке достигла рекордных $2836

Цены на золото на спотовом рынке вновь установили исторический максимум из-за неопределённости во внешнеэкономической политике США. В процессе торгов стоимость металла достигала $2836,72 за унцию.

Фьючерсы на поставку в феврале на бирже Comex увеличились на 0,2%, составив $2841 за унцию. С начала года цена драгметалла возросла на 7,6%.

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Напомним, 30 января исторического рекорда достигла стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2024 года на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи. Цена тройской унции превысила $2850.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / r.classen

Александра Мышляева
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