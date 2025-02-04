На Украине ужаснулись, узнав, во сколько стране обходится содержание депутатов Рады

Депутаты Верховной рады явно не на помойке себя нашли, поскольку страна расходует на каждого парламентария 2,28 млн грн в год, это примерно 5,2 миллиона рублей. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

Так, ежемесячно на содержание обитателей улицы Михаила Грушевского в Киеве тратят 190 тысяч гривен (450 тысяч рублей). Большая часть уходит на зарплаты помощникам-консультантам и компенсацию трат на жильё. Да, нардепы живут совершенно бесплатно, а в 2024 году на аренду их квартир выделили 26,4 миллиона гривен на 450 человек.