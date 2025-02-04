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Регион
4 февраля, 15:30

МО РФ показало видео пролёта российских «крылатых медведей» над Баренцевым и Норвежским морями

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России совершили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Кадры планового полёта истребителей Ту-95МС. Видео © Telegram / Минобороны России

Длительность полёта «крылатых медведей», как называют эти самолёты, составила более 4 часов. На протяжении всего времени в воздухе их сопровождали экипажи МиГ-31 ВКС России и Су-33 ВМФ страны. В ведомстве отметили, что над некоторыми участками акватории истребительное сопровождение Ту-95мс обеспечили воздушные суда иностранных государств.

Представители Минобороны добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают учения и пролетают над нейтральными водами морей и океанов, в том числе над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей.

«Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Наши над Аляской: Опубликовано видео пролёта ракетоносцев Ту-95МС с кортежем истребителей
Наши над Аляской: Опубликовано видео пролёта ракетоносцев Ту-95МС с кортежем истребителей

Ранее в Минобороны сообщили об успешном завершении планового полёта двух стратегических ракетоносцев Ту-160. Самолёты провели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана более 11 часов.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Ольга Сливченко
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