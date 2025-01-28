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Регион
28 января, 19:20

Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Северным Ледовитым океаном

Министерство обороны России сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 успешно выполнили плановый полёт. Более 11 часов самолёты провели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана.

Видео © Telegram / Минобороны России

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила более 11 часов. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей», — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что ракетоносцы Воздушно-космических сил РФ совершили полёт без каких-либо нарушений международных правил использования воздушного пространства.

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Ранее сообщалось, что российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт вблизи западного побережья Аляски. «Медведи» пролетали над нейтральными водами Берингова моря, однако в Штатах заявили, что самолёты оказались в зоне действия американских ПВО.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Ольга Сливченко
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