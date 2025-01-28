Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Северным Ледовитым океаном

Министерство обороны России сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 успешно выполнили плановый полёт. Более 11 часов самолёты провели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана.

Видео © Telegram / Минобороны России

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила более 11 часов. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей», — сказано в сообщении ведомства.