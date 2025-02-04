Подозрительную коробку с торчащими проводами обнаружили в Петербурге

Подозрительную коробку с торчащими проводами обнаружили на Морской набережной в Петербурге, сообщает Mash на Мойке.

А в прошлом году похожую находку обнаружили на заброшенной ТЭЦ в петербургском Павловске. Коробка была наполнена проводами, веществом, похожим на порошок, частями аккумулятора и детонатора. Все улики были направлены на экспертизу.