В Чувашии школьник чуть не задушил одноклассника
Бастрыкин потребовал отчёт об инциденте с попыткой удушения школьника в Чувашии
В чувашском Новочебоксарске школьник чуть не задушил одноклассника. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему отчёт о проверке по этому делу. Об инциденте СК сообщила жительница города, по словам которой, в январе на её 11-летнего племянника напал одноклассник.
Отмечается, что нападавший подошёл сзади и обвил своей жертве шею веревкой, после чего начал душить его. В результате мальчик потерял сознание. Летального исхода удалось избежать благодаря быстрой медицинской помощи. Указывается, что в школе часто происходят конфликты и драки между учениками, однако администрация учреждения скрывает эти случаи и не принимает никаких мер. В связи с поступившим обращением региональное следственное управление СК РФ начало проверку.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Чувашской республике доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что в гимназии в Екатеринбурге школьник напал на своего одноклассника с ножом. Согласно предварительной информации, ссора между ними произошла накануне из-за оскорблений, касающихся семьи одного из школьников. Пострадавшего госпитализировали, а с агрессором проводят беседы сотрудники правоохранительных органов.
Life.ru