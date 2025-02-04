В Чувашии школьник чуть не задушил одноклассника

В чувашском Новочебоксарске школьник чуть не задушил одноклассника. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему отчёт о проверке по этому делу. Об инциденте СК сообщила жительница города, по словам которой, в январе на её 11-летнего племянника напал одноклассник.

Отмечается, что нападавший подошёл сзади и обвил своей жертве шею веревкой, после чего начал душить его. В результате мальчик потерял сознание. Летального исхода удалось избежать благодаря быстрой медицинской помощи. Указывается, что в школе часто происходят конфликты и драки между учениками, однако администрация учреждения скрывает эти случаи и не принимает никаких мер. В связи с поступившим обращением региональное следственное управление СК РФ начало проверку.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Чувашской республике доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.