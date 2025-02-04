В Курске открыли выставку к 82-й годовщине освобождения города от фашистов

В Курске в преддверии 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков открылась выставка архивных фотографий и документов «Освободители города Курска». В городском сквере все желающие могут увидеть размещённые исторические снимки.

Выставка «Освободители города Курска». Фото © Life.ru

Архивные материалы рассказывают о командирах боевых частей и соединений, а также о курянах, освобождавших родной город в феврале 1943 года. Курск оказался в оккупации в ноябре 1941 года. Пятнадцать месяцев длились зверства нацистов, мучивших горожан, было уничтожено более 80% инфраструктуры: дома, школы, учреждения культуры, предприятия.

Выставка «Освободители города Курска». Фото © Предоставлено Life.ru

3 февраля 1943 года советские войска начали освобождение Курской области, наступали наши военные стремительно, тем более что за плечами уже была победа в Сталинградской битве. Особо тяжёлые удары пришлись на 322-ю стрелковую дивизию, которой командовал подполковник Степан Перекальский. Он вступил в должность командира дивизии 5 февраля 1943 года – за три дня до освобождения Курска. 8 февраля рано утром при наступлении наших войск со стороны Щетинки Перекальский получил смертельное ранение, но какое-то время продолжал отдавать приказы. К середине дня от неприятеля была очищена северо-восточная и восточная часть Курска, отбит железнодорожный вокзал, а к вечеру город был полностью освобождён. День освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков отмечается 8 февраля.

Среди курян, о которых рассказывает уличная выставка, Александр Преображенский из Золотухинского района – наводчик миномёта, уничтожал противника под непрекращающимся огнем. Ещё один герой – Владимир Птицын. Воевал в 322-й стрелковой дивизии. Накануне боёв за Курск вместе с товарищами проник в тыл врага, выявил места сосредоточения техники.

«Сегодня мы вновь переживаем тяжёлые события. Приграничье Курской области заняли оккупанты. Но мы верим в скорейшее освобождение нашей земли. Наши защитники, участники СВО демонстрируют мужество, героизм, стойкость духа», — сказал председатель горсовета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, полковник в отставке Иван Малков.