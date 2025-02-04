«Не могу сдержать улыбку»: Сотрудница СК из КЧР рассказала о своём невероятно трогательном хобби
Помощница главы СУ СК по КЧР шьёт своему псу костюмы героев кино и мультиков
Карина Бекижева. Обложка © VK / Карина Бекижева
Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Карина Бекижева шьёт костюмы мультяшных и киногероев для своей собаки по кличке Баки. О необычном хобби девушки рассказало издание СК РФ.
Карина Бекижева. Обложка © Газета «Следственный комитет РФ»
«Для своей собаки я шью одежду, или полностью копирующую одежду главных героев, или с нанесением каких-то эмблем, упоминающихся в просмотренной картине. Видя своего пса в такой одежке, я не могу сдержать улыбку. А сколько позитивных эмоций это приносит прохожим, которые встречают нас на прогулках, особенно детям», — призналась Карина.
Она уже отшила наряды капитана Америки из сериала «Мстители», Леви и Микаса из аниме «Атака Титанов», Мегамозга из одноимённого мультфильма. Девушка призналась, что никогда не умела шить и навык пришёл к ней с опытом. Карина начала свою карьеру в СК с работы в канцелярии, затем стала следователем, а позже перешла в отдел по расследованию особо важных дел. Сейчас её должность — старший помощник руководителя следственного управления, в её обязанности входят и контакты со СМИ.
Карина рассказала РИА «Новости», что всегда мечтала о собаке, но не было времени заводить её из-за работы. Однако девушка всё же решилась и поехала в Тулу к заводчику. По паспорту щенка звали «Имбирный пряник из Тульской губернии». Следовательница придумала ему короткое имя — Баки. Времени шить костюмы питомцу у Карины немного, и чаще всего она занимается любимым хобби в отпуске, надеясь когда-нибудь создать огромную коллекцию нарядов для своего любимца и, возможно, устроить дефиле.
Ранее сообщалось, что российский военнослужащий с позывным Арчи спас на фронте щенка и приютил его в месте дислокации своей второй мотострелковой роты. Собака вместе с солдатами выбиралась на боевые задания, лаяла при приближении вражеских дронов и выходила на ночное дежурство. Когда пса контузило, боец отправил его к своей семье в Сибирь. Сейчас мохнатый друг обжился на новом месте и преданно ждёт своего хозяина с фронта.